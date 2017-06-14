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Новости Нижнего Тагила

Больница, в которой едва не скончалась беременная жительница Нижнего Тагила, отказалась сообщать итоги расследования инцидента

14 июня 2017, 15:50Добавить новость
медицина,Нижний Тагил,здравоохранение,врачи,Кушва,медики,беременность,проверка
В конце минувшего года город потрясла история жительницы Нижнего Тагила, которая во время беременности была вынуждена обратиться за медицинской помощью по месту прописки в городе Кушва.

Женщина и её супруг рассказали журналистам TagilCity.ru, что она потеряла ребёнка и едва не задохнулась во время операции.

Комментируя инцидент, руководство медицинского учреждения сослалось на врачебную тайну, как причину невозможности раскрыть подробности служебной проверки.

 

В соответствии с Указом Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06 марта 1997 года № 188, врачебная тайна отнесена к сведениям конфиденциального характера. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. Сохранение врачебной тайны - безусловное законодательное требование. За разглашение врачебной тайны виновные лица могут нести дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, -- выдержка из ответа «ЦГБ г. Кушва» за подписью и.о. главного врача Н.В. Леоновой. 


Отец семейства рассказал о последствиях пребывания его супруги в стационаре и расследовании инцидента правоохранительным органами.   

 

После той публикации нас вызывали и в прокуратуру, и в следственный комитет. Мы давали объяснения. Но, насколько я знаю, никаких последствий для медиков не наступило. А нам, в свою очередь, пригрозили ответственностью за клевету. Потому дальше говорить об этой ситуации и искать правды уже не хочется. Иметь детей супруга теперь сможет только через ЭКО, -- поделился Дмитрий с журналистами TagilCity.ru. 


Получить оперативный комментарий от Следственного комитета города Кушва журналистам TagilCity.ru не удалось. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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