Больница, в которой едва не скончалась беременная жительница Нижнего Тагила, отказалась сообщать итоги расследования инцидента

Женщина и её супруг рассказали журналистам TagilCity.ru, что она потеряла ребёнка и едва не задохнулась во время операции.



Комментируя инцидент, руководство медицинского учреждения сослалось на врачебную тайну, как причину невозможности раскрыть подробности служебной проверки.

В соответствии с Указом Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06 марта 1997 года № 188, врачебная тайна отнесена к сведениям конфиденциального характера. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. Сохранение врачебной тайны - безусловное законодательное требование. За разглашение врачебной тайны виновные лица могут нести дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, -- выдержка из ответа «ЦГБ г. Кушва» за подписью и.о. главного врача Н.В. Леоновой.



Отец семейства рассказал о последствиях пребывания его супруги в стационаре и расследовании инцидента правоохранительным органами.

После той публикации нас вызывали и в прокуратуру, и в следственный комитет. Мы давали объяснения. Но, насколько я знаю, никаких последствий для медиков не наступило. А нам, в свою очередь, пригрозили ответственностью за клевету. Потому дальше говорить об этой ситуации и искать правды уже не хочется. Иметь детей супруга теперь сможет только через ЭКО, -- поделился Дмитрий с журналистами TagilCity.ru.



Получить оперативный комментарий от Следственного комитета города Кушва журналистам TagilCity.ru не удалось.