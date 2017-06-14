| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил был отмечен грамотой от администрации Президента за проведение 2199 субботников

14 июня 2017, 08:30Добавить новость
акция,город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,экология
Нижний Тагил был удостоен почётной грамоты за проведение субботника «Зелёная Весна-2017». Награду в администрации Президента РФ 5 июня получил депутат Госдумы от нашего города Алексей Балыбердин.

Экологическая акция, отметим, проходит в России четвертый раз. Организатором выступил неправительственный фонд имени В.И.Вернадского, занимающийся вопросами экологии.

Нижний Тагил не остался в стороне. Так, с 22 апреля по 22 мая на территории города около 27 тысяч тагильчан участвовали в 2199 субботниках. От мусора были очищены берега водоемов, зоны отдыха, парки и скверы. Было вывезено 12,3 тысяч кубометров отходов.

Грамота принадлежит всем не оставшимся в стороне тагильчанам за инициативу и вклад в охрану окружающей среды, передает пресс-служба мэрии.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , ,
Городской субботник соберёт небезразличных горожан в пойме реки Тагил 24 апреля, 18:55
Подготовка празднования 300-летия Нижнего обсуждалась на заседании общественной палаты города 2 декабря 2016, 20:30
926 нарушений ПДД за три дня были выявлены сотрудниками полиции Нижнего Тагила 23 мая, 08:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 69
Подписаться на новости