Нижний Тагил был отмечен грамотой от администрации Президента за проведение 2199 субботников

Нижний Тагил был удостоен почётной грамоты за проведение субботника «Зелёная Весна-2017». Награду в администрации Президента РФ 5 июня получил депутат Госдумы от нашего города Алексей Балыбердин.
Экологическая акция, отметим, проходит в России четвертый раз. Организатором выступил неправительственный фонд имени В.И.Вернадского, занимающийся вопросами экологии.
Нижний Тагил не остался в стороне. Так, с 22 апреля по 22 мая на территории города около 27 тысяч тагильчан участвовали в 2199 субботниках. От мусора были очищены берега водоемов, зоны отдыха, парки и скверы. Было вывезено 12,3 тысяч кубометров отходов.
Грамота принадлежит всем не оставшимся в стороне тагильчанам за инициативу и вклад в охрану окружающей среды, передает пресс-служба мэрии.