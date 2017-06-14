Нижний Тагил был отмечен грамотой от администрации Президента за проведение 2199 субботников

Экологическая акция, отметим, проходит в России четвертый раз. Организатором выступил неправительственный фонд имени В.И.Вернадского, занимающийся вопросами экологии.



Нижний Тагил не остался в стороне. Так, с 22 апреля по 22 мая на территории города около 27 тысяч тагильчан участвовали в 2199 субботниках. От мусора были очищены берега водоемов, зоны отдыха, парки и скверы. Было вывезено 12,3 тысяч кубометров отходов.



Грамота принадлежит всем не оставшимся в стороне тагильчанам за инициативу и вклад в охрану окружающей среды, передает пресс-служба мэрии.