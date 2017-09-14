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Новости Нижнего Тагила

Антисанитария стала причиной закрытия кафе в Екатеринбурге на 3 месяца (ФОТО)

14 сентября 2017, 17:30Добавить новость
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В столице Урала было закрыто кафе «Перекресток» за многочисленные нарушения.

На заведение пожаловались жильцы дома, в котором и находится кафе. С проверкой в «Перекресток» приехала прокуратура.

 

В ходе проверки было обнаружено большое количество различных нарушений, включая санитарно-эпидемиологических требований, правил пожарной безопасности, трудового законодательства и т.д.

 

Так, сотрудниками прокуратуры были обнаружены гнилые продукты в холодильнике, захламление территории заведения и неудовлетворительное состояние кухни кафе. При этом список нарушения не окончательный.

 

Директору «Перекрестка» было велено устранить все выявленные нарушения. Пока это не сделано, кафе закрыто на 3 месяца. Также дело о нарушениях пойдет в суд, так как работа в заведении опасна для здоровья и жизни сотрудников кафе, пишет E1.ru.

 

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Фото: E1.ru

 

 
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