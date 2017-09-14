Антисанитария стала причиной закрытия кафе в Екатеринбурге на 3 месяца (ФОТО)

В столице Урала было закрыто кафе «Перекресток» за многочисленные нарушения.

На заведение пожаловались жильцы дома, в котором и находится кафе. С проверкой в «Перекресток» приехала прокуратура.

В ходе проверки было обнаружено большое количество различных нарушений, включая санитарно-эпидемиологических требований, правил пожарной безопасности, трудового законодательства и т.д.

Так, сотрудниками прокуратуры были обнаружены гнилые продукты в холодильнике, захламление территории заведения и неудовлетворительное состояние кухни кафе. При этом список нарушения не окончательный.

Директору «Перекрестка» было велено устранить все выявленные нарушения. Пока это не сделано, кафе закрыто на 3 месяца. Также дело о нарушениях пойдет в суд, так как работа в заведении опасна для здоровья и жизни сотрудников кафе, пишет E1.ru.

Фото: E1.ru