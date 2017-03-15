Дорожные компании вывозят землю с полей под Нижним Тагилом (ФОТО)

Там кучи снятого плодородного слоя. Поля находятся на территории города Нижний Тагил, за частным сектором. Раньше там жители сажали картошку. А сейчас «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» срезают этот слой земли и вывозят для облагораживания города. Конечно, должны быть площадки, которые предоставляют качественную землю или торф. А так просто выезжать в поле и срезать землю до самой глины не совсем правильно, -- рассказал редакции портала TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

Редакция попросила руководство названных компаний прокомментировать ситуацию. В компании «УБТ-сервис» сообщили, что для выполнения работ по благоустройству города компания производит закупку растительного грунта в поселке Николо-Павловск. О фактах вывоза почвы с полей за поселком Северный им ничего не известно. Руководство компании «Тагилдорстрой» прокомментировать ситуацию отказалось.

По итогам рейда экологи собираются обратиться в природоохранную прокуратуру и администрацию Нижнего Тагила. Тогда же, напомним, экологи обнаружили несколько несанкционированных свалок.