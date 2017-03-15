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Новости Нижнего Тагила

Дорожные компании вывозят землю с полей под Нижним Тагилом (ФОТО)

15 марта 2017, 14:15Добавить новость
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На то, что с полей срезается и вывозится плодородный слой почвы, обратили внимание в ходе рейда в поселке Северный экологи-общественники Нижнего Тагила. По словам экологов, этим занимаются дорожные компании города, а земля позже используется для благоустройства городских территорий.

Там кучи снятого плодородного слоя. Поля находятся на территории города Нижний Тагил, за частным сектором. Раньше там жители сажали картошку. А сейчас «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» срезают этот слой земли и вывозят для облагораживания города. Конечно, должны быть площадки, которые предоставляют качественную землю или торф. А так просто выезжать в поле и срезать землю до самой глины не совсем правильно, -- рассказал редакции портала TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

 

Редакция попросила руководство названных компаний прокомментировать ситуацию. В компании «УБТ-сервис» сообщили, что для выполнения работ по благоустройству города компания производит закупку растительного грунта в поселке Николо-Павловск. О фактах вывоза почвы с полей за поселком Северный им ничего не известно. Руководство компании «Тагилдорстрой» прокомментировать ситуацию отказалось.

 

По итогам рейда экологи собираются обратиться в природоохранную прокуратуру и администрацию Нижнего Тагила. Тогда же, напомним, экологи обнаружили несколько несанкционированных свалок

 

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Фото группы «ЭкоПраво»
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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