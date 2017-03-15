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Новости Нижнего Тагила

Снова червивая вода? Жители Нижнего Тагила вновь обнаружили личинки комаров в водопроводном кране (ФОТО)

15 марта 2017, 11:00Добавить новость
Нижний Тагил,черви,личинки,вода,холодная вода,дружинина
Червей в сеточке водопроводного крана вновь обнаружили жители ГГМ в Нижнем Тагиле.

Примечательно, что жалоба на червей вновь поступила из того же дома на ул. Дружинина, откуда о проблеме сообщили в декабре 2016 года.

 

Кто сказал, что воды с червями больше не будет? Вода действительно стала заметно чище - она прозрачная и без запаха. После того как узнали, что включили очистные сооружения, обрадовались, окончательно почистили краны. Мы думали, что наша проблема решена. Но вчера 13 марта кран опять забился, скрутили и даже не удивились - они опять с останками этих же червей, ситуация не изменилась. Краны забиваются, конечно, реже, примерно раз в 7-10 дней, чаще замечаем после выходных дней. Отсюда видно, что проблема осталась, и кто ее будет решать - неясно. Наверное, очистные сооружения не могут задерживать червей или же проблема на каком-либо участке труб, где они развелись, -- сообщила в редакцию TagilCity.ru жительница Гальянки. 

 

Нижний Тагил,черви,личинки,вода,холодная вода,дружинина

 

Нижний Тагил,черви,личинки,вода,холодная вода,дружинина


В Администрации Нижнего Тагила тоже предположили, что, вероятно, дело в коммуникациях, ведущих к дому или трубах внутри дома. Чиновники пообещали разобраться в ситуации.

 

Как вы помните, накануне были запущены очистные сооружения. Вероятно, дело в коммуникациях. Ведь трубы остались прежними. В том числе внутри дома. Будем разбираться в ситуации, -- заверили журналистов TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. 

 

Получить оперативный комментарий от водоснабжающей организации «Водоканал-НТ» журналистам TagilCity.ru не удалось.

 

Напомним, в минувшем году обнаружение в кранах жителей Нижнего Тагила червей, которые оказались личинками комаров, стало причиной проверок качества воды Роспотребнадзором и прокуратурой.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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