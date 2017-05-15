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Новости Нижнего Тагила

Несанкционированная свалка обнаружена на берегу реки Руш в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 мая 2017, 16:15Добавить новость
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10 мая неподалёку от санатория «Ключики» в Нижнем Тагиле была обнаружена несанкционированная свалка.

Мы туда иногда ездим гулять и вот увидели такое свинство, -- рассказала о своей находке тагильчанка.

 

Сошёл снег, и во многих местах Нижнего Тагила стали видны несанкционированные свалки. Одна из таких находится на берегу Нижнетагильского пруда.

 

 

 

 

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Редакция TagilCity.ru узнала, какие действия стоит предпринимать в случае обнаружения несанкционированных скоплений мусора.

 

Оставить заявку можно в разделе «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила, а также в разделе «Обращения граждан» с обязательной привязкой к местности, -- пояснили в администрации города.

 

Указанное местоположение будет сравнено с уже существующим перечнем несанкционированных свалок. По этому списку будет производится устранение замусоренности городских территорий.

 

В ходе объездов будет составлен общий перечень скоплений мусора для включения проблемного места в городские контракты, -- сообщила специалист Управления городским хозяйством.

 

Обращение об этой свалке неравнодушная тагильчанка разместила на официальном сайте Нижнего Тагила.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Ирма 15.05.2017 17:08:25 #
Я оставляла подобное обращение на сайте администрации. Живу в частном секторе Выи. Мне ответили, что уборка свалок личное дело собственников. А ничего, что эти самые собственники мусорят и убирать не хотят? Ещё и ругаются, что на их свалку покушаются?))
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