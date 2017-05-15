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Новости Нижнего Тагила

Отопительный сезон продлён до 18 мая в Нижнем Тагиле из-за холодов

15 мая 2017, 10:55Добавить новость
администрация,Нижний Тагил,Носов,отопление,тепло,заморозки,мороз,ЕДДС
Сегодня (15 мая) в Нижнем Тагиле не будет отключено отопление, как планировалось ранее.

Отопительный сезон, решением главы администрации Нижнего Тагила, продлён до 18 мая. 

 

Из-за холодов глава принял решение продлить отопительный сезон. Отопление будет отключено 18, а не 15 мая, как планировалось ранее, -- рассказал журналистам TagilCity.ru директор Единой дежурно-диспетчерской службы - Григорий Омельков. 

 

Напомним, синоптики прогнозировали в Нижнем Тагиле на 13-17 мая падение температуры воздуха на улице ночью до -4 градусов

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (2)
olga_best1987 15.05.2017 15:31:45 #
На Гальянке отопление уже отключено
anwerka 15.05.2017 15:35:56 #
Тагилсити дезу пишет. до 18 продлили в соц.объектах.
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