Отопительный сезон продлён до 18 мая в Нижнем Тагиле из-за холодов

Отопительный сезон, решением главы администрации Нижнего Тагила, продлён до 18 мая.

Из-за холодов глава принял решение продлить отопительный сезон. Отопление будет отключено 18, а не 15 мая, как планировалось ранее, -- рассказал журналистам TagilCity.ru директор Единой дежурно-диспетчерской службы - Григорий Омельков.

Напомним, синоптики прогнозировали в Нижнем Тагиле на 13-17 мая падение температуры воздуха на улице ночью до -4 градусов.