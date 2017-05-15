Выходные в Нижнем Тагиле отметились ливнями с градом (ВИДЕО)

13 и 14 мая в Нижнем Тагиле выпадали ливневые осадки.

И в субботу, и в воскресенье, осадки становились сюрпризом для тагильчан, проводивших свободное время на свежем воздухе. Один из них поделился впечатлениями с журналистами TagilCity.ru.





В субботу град сопровождался сильными порывами ветра, мелкие градины, разгоняемые ветром, били очень больно, потому все спешили укрыться от них под крышу, -- рассказал журналистам TagilCity.ru велосипедист Пётр.

Видео от 13.05.2017 года.



Второй раз за выходные велосипедист попал под удар стихии в воскресенье.

В воскресенье град чем-то напомнил снегопад. Был без резкого ветра, но очень интенсивным. На короткое время городские улицы будто покрылись первым снегом, -- поделился с журналистами житель Вагонки.

Видео от 14.05.2017 года.



Напомним, в минувшие выходные крупный град также выпал в Екатеринбурге. В отличие от Екатеринбурга, в Нижнем Тагиле стихия не несла ущерба.

Жалоб от горожан на град не поступало. Выпавшие осадки скорее можно классифицировать как снежную крупу, -- рассказал журналистам TagilCity.ru директор Единой дежурно-диспетчерской службы - Григорий Омельков.



Был ли это град или снежная крупа – не важно. Похолодание в середине мая в Нижнем Тагиле остается фактом, из-за которого решено продлить отопительный сезон до 18 числа.