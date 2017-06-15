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Новости Нижнего Тагила

375 нарушений было выявлено в детских лагерях Свердловской области с начала сезона

15 июня 2017, 08:15Добавить новость
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На сегодняшний день в 1037 лагерях Свердловской области отдыхает 109 061 ребёнок. Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проверяют оздоровительные учреждения на соблюдение санитарного законодательства.

Так, в ходе проверок было выявлено 375 нарушений в 134 лагерях. Самым частым из них стало несоблюдение санитарных требований в столовых. Кроме того, персонал проходил медосмотры в нарушенные сроки. Вода не соответствовала нормам качества, а на окнах не было москитных сеток для защиты от насекомых, передает пресс-служба ведомства.


Было составлено 22 протокола об административных правонарушениях. Руководителям лагерей выдали предписания об их устранении.

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