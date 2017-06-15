5 грузовиков бытового мусора было собрано в ходе экологической акции возле Висимского заповедника (ФОТО)

За два часа работы школьники, их руководители и работники Висимского заповедника собрали пять КамАЗов мусора на территории около Висимского заповедника.

Сотрудники Висимского заповедника совместно со школьниками и их руководителями провели экологическую акцию «Чистота природы - чистота души».



В четырех километрах от Кировграда вдоль дороги Кировград – Карпушиха участники акции собирали бытовой мусор.





На данной территории добровольцы собрали пять КамАЗов различного мусора. Вот так комментируют ситуацию волонтеры из кировградского экоклуба «Родники»:





Кучи мусора, доски, автомобильные покрышки и даже старый диван - вот из чего создали свалку в живописном месте жители.

Фото: Висимский заповедник



По словам сотрудников заповедника, скопление мусора опасно тем, что может спровоцировать появление крыс и энцефалитных клещей.

