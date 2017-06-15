Институт Минздрава России рассчитал безопасные нормы употребления алкоголя

Специалисты российского научно-исследовательского центра профилактической медицины выделили три уровня риска для здоровья при употреблении алкоголя для женщин и мужчин – низкий, средний и высокий. В будущем планируется указывать в маркировке соответствующей продукции все три уровня.





Расчеты были проведены в отношении наиболее распространенных видов спиртных напитков – водки, виски, коньяка, пива, сухого и крепленого вин, алкогольных коктейлей. Базовой единицей для расчетов стала стандартная доза этилового спирта.





Эксперты пришли к выводу: если мужчина будет выпивать три раза в неделю по 1,5 литра пива крепостью 4,5%, то риск будет низким. Если то же количество мужчина будет употреблять не три, а пять раз в неделю, риск повысится до среднего. Высокому риску будет соответствовать ежедневное употребление пива в таком же количестве. Подобные расчеты были произведены в отношении других спиртных напитков.





Например, для женщин было рассчитано допустимое количество употребления сухого вина и шампанского. В день женщине без риска для здоровья можно выпить два бокала по 100 мл сухого вина крепостью 13% или один бокал по 150 мл шампанского, сообщает газета «Известия».