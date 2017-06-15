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Новости Нижнего Тагила

Управляющие компании не торопятся благоустраивать дворы Нижнего Тагила после урагана (ФОТО)

15 июня 2017, 17:25Добавить новость
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После ураганного ветра осталось немало сломанных деревьев, крыш и других конструкций. За их уборку отвечают управляющие компании. Однако многие жители Нижнего Тагила жалуются на то, что последствия урагана в некоторых дворах всё еще не ликвидированы.

Палка диаметром в 25 сантиметров торчит из кровли дома прямо над моим диваном в гостиной. Там, где всю жизнь стояла наша машина, лежит пятиметровая ветка. Единственный проход во двор завален ветками. К 13 июня мы уже подали несколько заявок на уборку и в конце концов сами всё попилили. Осталось только это вывезти и «залечить» крышу. Нет сил ждать, когда нас зальёт окончательно. Дерево в крыше самостоятельно убрать мы так и не смогли, -- пожаловалась тагильчанка.

 

Сроки на устранение последствий урагана складываются из приоритетности.

 

Мы ставим задачу в течение недели основные последствия практически ликвидировать. Ну и благоустройство мы будем восстанавливать параллельно, -- отметил мэр города Сергей Носов во время совместной поездки с Евгением Куйвашевым по пострадавшим от стихии объектам Нижнего Тагила.

 

В управляющей компании «Теплотехник» сообщили, что все последствия ураганного ветра должны быть устранены к 1 августа в порядке очерёдности.

 

В первую очередь дома с катастрофическими повреждениями крыш и гостевые маршруты. Далее –всё остальное. Сейчас все силы брошены на аварийные дома, а облагораживание придомовых территорий уже во вторую очередь, -- пояснили в управляющей компании.

 

На распил упавших деревьев подано 133 заявки в УК «Теплотехник». Их выполнением занимаются 12 человек.

 

В других управляющих компаниях работает примерно аналогичное количество сотрудников, -- сообщили в УК «Теплотехник».

 

Возник вопрос и о кронировании тополей.

 

Несколько раз, боясь за свои головы и головы детей, собирали подписи для кронирование этих бестолковых тополей. На данный момент они выше четырёхэтажного дома, -- пожаловалась жительница дома на Вые.

 

Выяснилось, что это услуга предоставляется не бесплатно.

 

Кронирование – платная услуга и заявка на неё согласовывается со старшим по дому. Это связано с тем, что часы работы вышки должны оплачиваться из средств дома. Однако никаких заявок на кронирование деревьев из указанного дома не поступало, -- пояснили в управляющей компании.

 

Также добавили, что дом находится «в минусе», то есть в нём много должников. Это осложняет наём дополнительных рабочих бригад для более оперативного решения проблемы.

 

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Неубранные после урагана деревья всё еще есть практически во всех районах города

 

Завалена сломанными ветками тополей территория между домами № 36 и № 38 на улице Газетной, -- рассказывают местные жители.

 

Последствия урагана остались и на Красном Камне.

 

На повороте с улицы Красной на улицу Карла Либнехта во время урагана крупный тополь наклонился на соседний: возможно падение, -- заметили жители Красного Камня.

 

С аналогичной проблемой столкнулись и на Вагонке.

 

После урагана в кронах 20 метровых тополей застряли сломанные, очень большие и толстые ветки. Под ними находиться вход в 1 подъезд и пешеходная дорожка. Во время сильного ветра ветки падают. За последний месяц уже были повреждены несколько автомобилей , -- сообщают тагильчане.

 

В посёлке Северный на ребёнка упала надломленная ветка. В этот момент он ехал на велосипеде. Мальчик получил травму черепа и оказался в реанимации.

 

Работы по устранению последствий урагана продолжаются. Заявку на уборку можно передать в свою управляющую компанию и ожидать проведения работ.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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