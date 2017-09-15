€200 млн потратят на внедрение венгерских технологий по очистке воды в Нижнем Тагиле

Администрация города планирует заключить концессионное соглашение по модернизации системы водоснабжения Нижнего Тагила.

Если говорить про следующую пятилетку, то наиболее важный проект для города - это, конечно, вода. Мы ведем переговоры в еженедельном режиме с «Уральской водной компанией», которая использует венгерские технологии. Уже создан проект модернизации системы водоснабжения и водоотведения, а также у нас есть подтверждение от венгерского банка, что они готовы вложить в Нижний Тагил до €200 млн, это около 12 млрд рублей, -- поделился с журналистами мэр Сергей Носов на пресс-конференции.