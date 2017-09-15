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Новости Нижнего Тагила

€200 млн потратят на внедрение венгерских технологий по очистке воды в Нижнем Тагиле

15 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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В феврале 2017 года в Свердловской области была создана «Уральская водная компания» в рамках российско-венгерского сотрудничества. Сейчас предприятие планирует вложить €200 миллионов в развитие водоснабжения Нижнего Тагила.

Администрация города планирует заключить концессионное соглашение по модернизации системы водоснабжения Нижнего Тагила.

 

Если говорить про следующую пятилетку, то наиболее важный проект для города - это, конечно, вода. Мы ведем переговоры в еженедельном режиме с «Уральской водной компанией», которая использует венгерские технологии. Уже создан проект модернизации системы водоснабжения и водоотведения, а также у нас есть подтверждение от венгерского банка, что они готовы вложить в Нижний Тагил до €200 млн, это около 12 млрд рублей, -- поделился с журналистами мэр Сергей Носов на пресс-конференции.

 

Проект затронет очистку воды, замену центрального водопровода и канализаций. Будут применены венгерские мембранные технологии, самые передовые в Европе.

Отметим, что для Нижнего Тагила вопрос об очистке питьевой воды стоит особенно остро: некоторое время назад поступающая горожанам жидкость из Черноисточинского водохранилища была признана непригодной для питья.

 
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