€200 млн потратят на внедрение венгерских технологий по очистке воды в Нижнем Тагиле

Администрация города планирует заключить концессионное соглашение по модернизации системы водоснабжения Нижнего Тагила.
Если говорить про следующую пятилетку, то наиболее важный проект для города - это, конечно, вода. Мы ведем переговоры в еженедельном режиме с «Уральской водной компанией», которая использует венгерские технологии. Уже создан проект модернизации системы водоснабжения и водоотведения, а также у нас есть подтверждение от венгерского банка, что они готовы вложить в Нижний Тагил до €200 млн, это около 12 млрд рублей, -- поделился с журналистами мэр Сергей Носов на пресс-конференции.
Проект затронет очистку воды, замену центрального водопровода и канализаций. Будут применены венгерские мембранные технологии, самые передовые в Европе.
Отметим, что для Нижнего Тагила вопрос об очистке питьевой воды стоит особенно остро: некоторое время назад поступающая горожанам жидкость из Черноисточинского водохранилища была признана непригодной для питья.