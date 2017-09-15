Больницы Нижнего Тагила получат новые автомобили скорой помощи

В распоряжение больниц Свердловской области поступили 32 новые машины скорой помощи. Из них 4 машины являются реанимобилями.
14 сентября больницы Свердловской области получили в распоряжение 32 новых автомобиля скорой помощи.
28 машин имеют класс B, 4 автомобиля оснащены набором оборудования для реанимации, сообщает Уралинформбюро.
Екатеринбург получит два реанимобиля, остальной транспорт отправится по городам Свердловской области: в Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Артемовский, Сысерть, Ирбит.