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Новости Нижнего Тагила

Больницы Нижнего Тагила получат новые автомобили скорой помощи

15 сентября 2017, 00:05Добавить новость
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В распоряжение больниц Свердловской области поступили 32 новые машины скорой помощи. Из них 4 машины являются реанимобилями.

14 сентября больницы Свердловской области получили в распоряжение 32 новых автомобиля скорой помощи.

28 машин имеют класс B, 4 автомобиля оснащены набором оборудования для реанимации, сообщает Уралинформбюро.


Екатеринбург получит два реанимобиля, остальной транспорт отправится по городам Свердловской области: в Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Артемовский, Сысерть, Ирбит.

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