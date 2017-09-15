Грязная холодная вода полилась из кранов жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

О проблемах с холодным водоснабжением на некоторых улицах Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru узнала от читателей портала.

Холодная вода очень грязная. Пропустила её через два фильтра, но пить её мне всё равно страшно, -- сообщила о ситуации тагильчанка Татьяна из дома №23 на ул.Юности.

Фото: фильтр из воронки и набранная вода в блюдце, 14 сентября, 2017г.



По словам представителей ЖЭКа, обслуживающего дом тагильчанки, причиной загрязнения воды могла стать авария.

На Окунева произошла большая авария. В доме №41 на ул. Юности холодная вода была отключена. Из некоторых других поступали жалобы на цвет воды, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в ЖЭКе управляющей компании ООО ЖКУ.



Коммунальщики сообщили, что на текущий момент авария устранена и услуги по водоснабжению оказываются в обычном объёме и качестве.



Напомним, в настоящее время Нижний Тагил готовится к старту отопительного сезона.