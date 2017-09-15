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Новости Нижнего Тагила

Грязная холодная вода полилась из кранов жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

15 сентября 2017, 12:40Добавить новость
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Отключением холодной воды и ухудшением её качества обернулась коммунальная авария, произошедшая 14 сентября в Нижнем Тагиле.

О проблемах с холодным водоснабжением на некоторых улицах Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru узнала от читателей портала. 

 

Холодная вода очень грязная. Пропустила её через два фильтра, но пить её мне всё равно страшно, -- сообщила о ситуации тагильчанка Татьяна из дома №23 на ул.Юности. 

 

 

 

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Фото: фильтр из воронки и набранная вода в блюдце, 14 сентября, 2017г.


По словам представителей ЖЭКа, обслуживающего дом тагильчанки, причиной загрязнения воды могла стать авария.

 

На Окунева произошла большая авария. В доме №41 на ул. Юности холодная вода была отключена. Из некоторых других поступали жалобы на цвет воды, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в ЖЭКе управляющей компании ООО ЖКУ. 


Коммунальщики сообщили, что на текущий момент авария устранена и услуги по водоснабжению оказываются в обычном объёме и качестве.  

Напомним, в настоящее время Нижний Тагил готовится к старту отопительного сезона

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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