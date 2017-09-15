Нарушения в департаменте лесного хозяйства Свердловской области выявлены прокуратурой

Директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков получил от прокуратуры представление об устранении выявленных нарушений.

Сообщается, что сотрудники организации плохо работают с должниками, а также запаздывают с выписыванием административных штрафов.

Так, департамент нарушал сроки направления протоколов лицам, привлекаемых к административной ответственности, что ущемляло права данных лиц на защиту. Помимо этого, сотрудники департамента иногда не принимали решения о привлечении к ответственности юридических лиц, которые не исполнили предписания об устранении нарушений.

Также имеются недостатки в работе ведомства по взысканию штрафов за использование лесов региона.

В итоге, по факту выявленных нарушений прокуратурой было внесено представление директору департамента Олегу Сандакову. К ответственности были привлечены сам директор ведомства, три специалиста и участковый лесничий, пишет ИА «Новый День».