| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Нарушения в департаменте лесного хозяйства Свердловской области выявлены прокуратурой

15 сентября 2017, 16:00Добавить новость
Свердловская область,департамент,лесное хозяйство,нарушения,прокуратура,представление,Директор,лес

Директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков получил от прокуратуры представление об устранении выявленных нарушений.

Сообщается, что сотрудники организации плохо работают с должниками, а также запаздывают с выписыванием административных штрафов.

 

Так, департамент нарушал сроки направления протоколов лицам, привлекаемых к административной ответственности, что ущемляло права данных лиц на защиту. Помимо этого, сотрудники департамента иногда не принимали решения о привлечении к ответственности юридических лиц, которые не исполнили предписания об устранении нарушений.

 

Также имеются недостатки в работе ведомства по взысканию штрафов за использование лесов региона.

В итоге, по факту выявленных нарушений прокуратурой было внесено представление директору департамента Олегу Сандакову. К ответственности были привлечены сам директор ведомства, три специалиста и участковый лесничий, пишет ИА «Новый День».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Директор екатеринбургского ЧОПа задолжал сотрудникам 600 тысяч рублей и предстанет за это перед судом
17 июля, 20:05
2 1
Шесть новых внедорожников были направлены на охрану Свердловской области от браконьеров
6 июля, 08:00
0 0
35 000 рублей компенсации морального вреда взыскано с больницы в Кировграде в связи с травмированием 3-летнего ребенка
22 июня, 12:10
7 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 54
Подписаться на новости