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Новости Нижнего Тагила

Незаконные свалки в Свердловской области будут отслеживаться через ГЛОНАСС

15 сентября 2017, 11:30Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,проверка,Свердловская область,экология,куйвашев,свалка
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 сентября провел заседание правительства. Обсуждалась возможность ужесточения наказания за нелегальные свалки, а также современные способы мониторинга нарушений.

14 сентября в Екатеринбурге прошло заседание областного правительства, где обсуждались вопросы экологии в регионе. ВРИО губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев высказал необходимость борьбы с предприятиями, которые создают незаконные свалки. Разработка дополнительных мер для предотвращения подобных ситуаций была поручена министерству природных ресурсов области.

 

Как сообщил министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, сейчас в Свердловской области функционируют 400 несанкционированных свалок. Из нарушителей выявлено только 15 предпринимателей. В министерстве отмечают, что за организацию свалки юридическим лицам грозит штраф до 100 000 рублей.

 

В министерстве природных ресурсов сейчас рассматривают возможность слежения за нелегальными свалками через систему ГЛОНАСС. При помощи космического мониторинга будут отслеживаться машины с мусором, которые не доезжают до законных свалок.

 

Евгений Куйвашев заявил, что нужны серьезные меры слежения и ужесточение наказания за организацию свалок. Также он отметил, что для разработки ряда предложений министерству предоставлен месячный срок, пишет интернет-газета Znak.

 
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