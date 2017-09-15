Незаконные свалки в Свердловской области будут отслеживаться через ГЛОНАСС

14 сентября в Екатеринбурге прошло заседание областного правительства, где обсуждались вопросы экологии в регионе. ВРИО губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев высказал необходимость борьбы с предприятиями, которые создают незаконные свалки. Разработка дополнительных мер для предотвращения подобных ситуаций была поручена министерству природных ресурсов области.

Как сообщил министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, сейчас в Свердловской области функционируют 400 несанкционированных свалок. Из нарушителей выявлено только 15 предпринимателей. В министерстве отмечают, что за организацию свалки юридическим лицам грозит штраф до 100 000 рублей.

В министерстве природных ресурсов сейчас рассматривают возможность слежения за нелегальными свалками через систему ГЛОНАСС. При помощи космического мониторинга будут отслеживаться машины с мусором, которые не доезжают до законных свалок.

Евгений Куйвашев заявил, что нужны серьезные меры слежения и ужесточение наказания за организацию свалок. Также он отметил, что для разработки ряда предложений министерству предоставлен месячный срок, пишет интернет-газета Znak.