Нижний Тагил вошел в 15 самых загрязненных городов России

На территории России существует 15 наиболее загрязненных городов. Они признаны неблагоприятными из-за атмосферного воздуха и постоянного накопления отходов.



В перечень неблагоприятных территорий вошли Нижний Тагил, Асбест, Липецк, Норильск, Новокузнецк, Омск, Челябинск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Медногорск, Дзержинск, Новочеркасск, Череповец и Чита. Министр природных ресурсов России Сергей Донской отметил, что на этих территориях развито производство, поэтому экологические риски очень высоки.

По итогам 2017 года в России будет составлен список регионов по экологическому рейтингу. В нем будут учитываться не только показатели выброса отходов, но и качество охраны природы, пишет Российская Газета.