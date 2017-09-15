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Новости Нижнего Тагила

Студенты обсудили с волонтерами вред алкоголя и табака в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 сентября 2017, 17:05Добавить новость
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14 сентября в Нижнем Тагиле прошло мероприятие, посвященное Дню трезвости.

Встреча студентов и волонтеров города состоялась в Высокогорском многопрофильном техникуме. Молодым людям предложили обсудить вредное влияние алкоголя и табака на жизнь человека.

 

Волонтеры рассказали ребятам о том о пользе здорового образа жизни, сохранении трезвости. Также они призывали студентов проводить выходные и праздники без алкоголя.

 

Как отметили волонтеры, молодые люди довольно легко мысленно относятся к употреблению табака и алкоголя, и что это серьезная проблема, которую надо решать, пишет пресс-служба ЦПГИ «Вместе».

 

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Фото: ЦПГИ «Вместе»

 

 
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