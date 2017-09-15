Студенты обсудили с волонтерами вред алкоголя и табака в Нижнем Тагиле (ФОТО)

14 сентября в Нижнем Тагиле прошло мероприятие, посвященное Дню трезвости.

Встреча студентов и волонтеров города состоялась в Высокогорском многопрофильном техникуме. Молодым людям предложили обсудить вредное влияние алкоголя и табака на жизнь человека.

Волонтеры рассказали ребятам о том о пользе здорового образа жизни, сохранении трезвости. Также они призывали студентов проводить выходные и праздники без алкоголя.

Как отметили волонтеры, молодые люди довольно легко мысленно относятся к употреблению табака и алкоголя, и что это серьезная проблема, которую надо решать, пишет пресс-служба ЦПГИ «Вместе».

Фото: ЦПГИ «Вместе»