Подтопление грозит нескольким сёлам под Нижним Тагилом из-за обильного таяния снега

Могут оказаться затопленными 70 домов, расположенных под Нижним Тагилом. Специалисты постоянно контролируют ситуацию на водохранилище и предпринимают меры по снижению уровня воды, однако в настоящее время он остается достаточно высоким: показатель превышает норму на 30 см.



На заседании городской противопаводковой комиссии обсудили опасность затопления в домах под Нижним Тагилом и меры, которые необходимо предпринять, чтобы избежать его.



