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Новости Нижнего Тагила

Подтопление грозит нескольким сёлам под Нижним Тагилом из-за обильного таяния снега

16 марта 2017, 16:15Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,паводок,снег,таяние,весна,половодье
Из-за обилия снега нынешней зимой во время паводка могут пострадать как минимум 3 населенных пункта в городском округе «Нижний Тагил», сообщает «Екатеринбург в эфире». Могут оказаться затопленными 70 домов, расположенных под Нижним Тагилом. Специалисты постоянно контролируют ситуацию на водохранилище и предпринимают меры по снижению уровня воды, однако в настоящее время он остается достаточно высоким: показатель превышает норму на 30 см. 

На заседании городской противопаводковой комиссии обсудили опасность затопления в домах под Нижним Тагилом и меры, которые необходимо предпринять, чтобы избежать его. 
© TagilCity.ru
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