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Новости Нижнего Тагила

Смог над Нижним Тагилом будет стоять до вечера понедельника: объявлены НМУ первой степени опасности

16 марта 2017, 14:40Добавить новость
город,Нижний Тагил,смог,здоровье,экология,погода,НМУ,выбросы,атмосфера
В Нижнем Тагиле ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу. В период с 20 часов 16 марта до 20 часов 20 марта в городе объявлены НМУ первой степени опасности. 

Согласно информации уральских специалистов по вопросам окружающей среды, в Нижнем Тагиле сложатся неблагоприятные метеорологические условия, задерживающие рассеивание опасных и вредных примесей в атмосферном воздухе. 

Информация актуальна для всей территории городского округа Нижнего Тагила.

 
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