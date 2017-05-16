Агрокомплекс под Нижним Тагилом сливает в поля отходы жизнедеятельности 42 тысяч свиней

Причиной визита стали нарушения экологического законодательства. Общественники утверждают, что на поля близ посёлков Горноуральский и Лая под Нижним Тагилом регулярно сливаются отходы жизнедеятельности 42 тысяч свиней.





Экскременты сливаются на поля напрямую, минуя полугодичное хранение в специальных накопителях. Предприятие вынуждено так поступать, поскольку имеющиеся ёмкости не предназначены для долгосрочного хранения.





Земля была взята на пробу. Лабораторно установят, имеются ли в загрязненной нечистотами почве гельминты или химия.





Ранее агрокомплекс Горноуральский уже привлекался за нарушение законодательства. Известно, что у руководства есть предписания об устранении обнаруженных недостатков.