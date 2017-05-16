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Новости Нижнего Тагила

Агрокомплекс под Нижним Тагилом сливает в поля отходы жизнедеятельности 42 тысяч свиней

16 мая 2017, 08:30Добавить новость
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В минувшую пятницу, 12 мая, с инспекцией на агрокомплексе «Горноуральский» побывали представители природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила, специалисты Роспотребнадзора и Сельхознадзора, передает Мой город.

Причиной визита стали нарушения экологического законодательства. Общественники утверждают, что на поля близ посёлков Горноуральский и Лая под Нижним Тагилом регулярно сливаются отходы жизнедеятельности 42 тысяч свиней. 

Экскременты сливаются на поля напрямую, минуя полугодичное хранение в специальных накопителях. Предприятие вынуждено так поступать, поскольку имеющиеся ёмкости не предназначены для долгосрочного хранения.

Земля была взята на пробу. Лабораторно установят, имеются ли в загрязненной нечистотами почве гельминты или химия.

Ранее агрокомплекс Горноуральский уже привлекался за нарушение законодательства. Известно, что у руководства есть предписания об устранении обнаруженных недостатков.

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