Дефицит импортных лекарств может возникнуть в России из-за новой технологии маркировки препаратов

Переход на новую систему маркировки лекарственных препаратов может отрицательно сказаться на импорте лекарств из зарубежа.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) считает, что в России могут возникнуть проблемы с импортом лекарств из зарубежных стран. Причиной этому может стать переход на новую систему маркировки лекарственных препаратов, пишет газета «Известия».

Все поставщики лекарств к 2019 году должны начать маркировку своих препаратов по новой технологии. АЕБ считают, что для многих компаний-производителей это может выльется в дополнительные инвестиции, превышающие сумму в несколько миллионов долларов.

В связи с этим АЕБ предлагают сдвинуть сроки перехода на новую технологии маркировки. В ассоциации опасаются, что из-за нехватки времени возможны перебои поставок импортных лекарств в Россию.