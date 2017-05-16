| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Уроженка Нижнего Тагила совершила 50 перелётов с малолетним сыном и подверглась критике свердловчан

16 мая 2017, 08:15Добавить новость
бизнес,дети,Екатеринбург,здоровье,Нижний Тагил,ребенок,Россия,Свердловская область,самолет,бизнеследи
Пользователи социальных сетей широко обсуждают образ жизни бизнеследи, которая совершила более 50-ти перелётом со своим годовалым сыном. 

Пост об этом Ольга Поздняк разместила на своей странице в Facebook. Она отметила, что с такой статистикой её сын Степан может попасть в книгу рекордов Гиннеса. Добавим, Ольга - уроженка Нижнего Тагила. Она является директором агентства бизнес-событий в Екатеринбурге. 

Пользователи, возмущенные такими частыми перелётами с малолетним ребёнком, посоветовали надзорным органам обратить на семью внимание.

Прокомментировать свою публикацию женщина не смогла, она находилась на борту самолёта по пути в Тбилиси. Однако её близкие друзья рассказали журналистам Ura.ru, что у Ольги трое детей, и все крепкие и здоровые. И это совершенно нормально, что деловая женщина так поступает в современном темпе жизни.

Медики отметили, что такой образ допустим для ребенка в том случае, если у него изначально нет проблем со здоровьем. Однако, врачи уверены, что даже для взрослых один перелёт в две недели - ощутимая нагрузка.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Полугодовалый малыш из Нижнего Тагила был спасен специально приехавшими из Екатеринбурга нейрохирургами 8 февраля, 08:00 2
Питбуль покусал ребёнка и загрыз его домашнего питомца в Нижнем Тагиле 4 мая, 08:10 2
Суд отменил приговор врачу из Екатеринбурга за пожар на операционном столе 5 апреля, 08:10 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 977
Подписаться на новости