Уроженка Нижнего Тагила совершила 50 перелётов с малолетним сыном и подверглась критике свердловчан

Пост об этом Ольга Поздняк разместила на своей странице в Facebook. Она отметила, что с такой статистикой её сын Степан может попасть в книгу рекордов Гиннеса. Добавим, Ольга - уроженка Нижнего Тагила. Она является директором агентства бизнес-событий в Екатеринбурге.



Пользователи, возмущенные такими частыми перелётами с малолетним ребёнком, посоветовали надзорным органам обратить на семью внимание.





Прокомментировать свою публикацию женщина не смогла, она находилась на борту самолёта по пути в Тбилиси. Однако её близкие друзья рассказали журналистам Ura.ru, что у Ольги трое детей, и все крепкие и здоровые. И это совершенно нормально, что деловая женщина так поступает в современном темпе жизни.





Медики отметили, что такой образ допустим для ребенка в том случае, если у него изначально нет проблем со здоровьем. Однако, врачи уверены, что даже для взрослых один перелёт в две недели - ощутимая нагрузка.