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Новости Нижнего Тагила

Центральная библиотека Нижнего Тагила вошла в десятку победителей Всероссийского конкурса (ФОТО)

16 июня 2017, 07:15Добавить новость
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Центральная библиотека Нижнего Тагила вошла в число победителей Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие. Главная библиотека города вошла в десятку лучших.

Конкурс проходил 15 апреля, в нем приняли участие 1520 библиотек из 75 регионов России.

В рамках такого марафона, получившего название «ЭКОнастроение», в Нижнем Тагиле прошло около 30 мероприятий на разных библиотечных площадках. Это фотовыставки, знакомства с писателями, мастер-классы и иные полезные события. Всего в мероприятиях приняли участие более 700 юных тагильчан.

6 июня в Судаке прошло вручение почетных грамот и дипломов участников конкурса, передаёт пресс-служба учреждения.

 

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