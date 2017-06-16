Медработники Нижнего Тагила приняли поздравления от администрации города (ФОТО)

Поздравление от администрации Нижнего Тагила озвучил первый заместитель мэра Владислав Пинаев. Он отметил необходимость и важность профессии врача.

Врачи находятся рядом в самые радостные и в самые тяжелые моменты. В этот день мы с признательностью вспоминаем всех тех, кто оказал нам и нашим близким неоценимую и своевременную помощь, подарив счастье здоровой, полноценной жизни. Чествуем тех, кто по велению сердца связал свою судьбу с трудной, но самой гуманной и благородной профессией на земле, -- сказал он.

30 сотрудников медучреждений города получили благодарственные письма Главы и администрации города. За большой вклад в охрану здоровья жителей Нижнего Тагила была отмечена Елена Котова, медсестра реанимационного отделения скорой помощи, а также Инга Чайковская, заведующая женской консультацией Демидовской больницы.

Фото: пресс-служба администрации города



Отдельно поздравил медиков их коллега - депутат ЗакСо Вячеслав Погудин. Он отметил, что Нижний Тагил всегда славился талантливыми медиками. Завершился торжественный вечер выступлениям творческих коллективов города.