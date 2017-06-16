| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Медработники Нижнего Тагила приняли поздравления от администрации города (ФОТО)

16 июня 2017, 07:00Добавить новость
администрация,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,Носов,праздник,Россия,Свердловская область
В Нижнем Тагиле накануне медработники приняли участие в торжественном собрании в честь профессионального праздника.

Поздравление от администрации Нижнего Тагила озвучил первый заместитель мэра Владислав Пинаев. Он отметил необходимость и важность профессии врача.

 

Врачи находятся рядом в самые радостные и в самые тяжелые моменты. В этот день мы с признательностью вспоминаем всех тех, кто оказал нам и нашим близким неоценимую и своевременную помощь, подарив счастье здоровой, полноценной жизни. Чествуем тех, кто по велению сердца связал свою судьбу с трудной, но самой гуманной и благородной профессией на земле, -- сказал он.

 

администрация,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,Носов,праздник,Россия,Свердловская областьадминистрация,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,Носов,праздник,Россия,Свердловская областьадминистрация,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,Носов,праздник,Россия,Свердловская область

 

30 сотрудников медучреждений города получили благодарственные письма Главы и администрации города. За большой вклад в охрану здоровья жителей Нижнего Тагила была отмечена Елена Котова, медсестра реанимационного отделения скорой помощи, а также Инга Чайковская, заведующая женской консультацией Демидовской больницы.

 

администрация,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,Носов,праздник,Россия,Свердловская областьадминистрация,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,Носов,праздник,Россия,Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации города


Отдельно поздравил медиков их коллега - депутат ЗакСо Вячеслав Погудин. Он отметил, что Нижний Тагил всегда славился талантливыми медиками. Завершился торжественный вечер выступлениям творческих коллективов города.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Тысячи тагильчан выйдут на «Лыжню России»: в программе концерты, горячее питание и мастер-классы от хоккеистов 3 февраля, 08:20
Ураган в Нижнем Тагиле выявил проблемы обеспечения медучреждений источниками автономного электропитания 4 июня, 17:40
Нижний Тагил стал одним из лидеров по вакцинации и снижению уровня смертности в регионе 25 марта, 09:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 87
Подписаться на новости