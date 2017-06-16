Мужчина в эпилептическом припадке был спасён сотрудниками полиции Первоуральска

Двое патрулных проходили мимо дома по улице Трубников. Они заметили мужчину, который, по всем признакам, находися в эпилептическом приступе.



У больного посинело лицо, начались судороги, а также стало пропадать дыхание. Один из полицейских вызвал скорую помощь. А пока бригада ехала, младший лейтенант Александр Курт начал оказывать доврачебную помощь.



Эпилептик после действий полицейского начал самостоятельно дышать. Медики, прибывшие на место, госпитализировали мужчину. Известно, что сейчас его жизни ничего не угрожает, пишет Новый день.