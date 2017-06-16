Три пенсионерки помещены под постоянное наблюдение врачей Нижнего Тагила из-за подозрения на клещевой энцефалит

Об этом журналистам TagilCity.ru рассказали в управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 14 июня в Нижнем Тагиле у трёх человек, обратившихся за медицинской помощью с жалобой на укус клеща, диагностировано подозрение на клещевой энцефалит. Все трое пострадавших - женщины пенсионного возраста, не имеющие прививок от энцефалита, -- рассказала журналистам TagilCity.ru заместитель начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области - Ольга Котова.



Насекомые, укусившие пенсионерок - исследованы. Женщины находятся под постоянным надзором медиков, им оказывается необходимая помощь.