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Новости Нижнего Тагила

Жителей Нижнего Тагила клещи кусают в два раза реже, чем остальных жителей Свердловской области

16 июня 2017, 14:35Добавить новость
Нижний Тагил,Роспотребнадзор,клещи,энцефалит,клещевой энцефалит,статистика,медицина,здравоохранение
Дождливая и холодная погода в начале лета в Нижнем Тагиле избавила горожан от искушения - активно отдыхать на природе. Потому количество пострадавших от укусов клещей значительно меньше, чем в прошлом году.

Согласно данным медиков, по состоянию на 14 июня 819 жителей Нижнего Тагила обратились за помощью с жалобами на укусы клещей. Из них 190 человек в возрасте до 17 лет.
  

Эти показатели на 1/3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, -- рассказала журналистам TagilCity.ru заместитель начальника Нижнетагильского  отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области - Ольга Котова.


Такую разницу медики объясняют неблагоприятными погодными условиями, установившимися с начала лета.

Примечательно, что в Нижнем Тагиле почти в два раза меньше жалоб на укусы клещей, чем в среднем по Свердловской области. 

 

Если в Нижнем Тагиле 221 обратившийся на 100 000 человек, то в среднем по области этот показатель составляет 425 обратившихся на 100 000 человек, -- поделились статисткой представители Роспотребнадзора. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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