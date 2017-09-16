Ураган оставил без света 1,3 тысячи свердловчан

Первые данные о выключенном электричестве были переданы диспетчерам около девяти утра. Стихийный ветер повалил деревья, оторвал ветки, что привело к обрыву ЛЭП, передает ФАН.





Известно, что жители Богдановича некоторое время пробыли без света. Авария была устранена спустя час. Сбои были и в других муниципалитетах - Нижнем Тагиле, Полевском, Алапаевске.



В Нижнем Тагиле, напомним, во время ветра был зафиксирован случай падения части кровли на детскую площадку. А в начале июля муниципалитет оказался в эпицентре урагана, были погибшие и пострадавшие.