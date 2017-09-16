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Новости Нижнего Тагила

Ураган оставил без света 1,3 тысячи свердловчан

16 сентября 2017, 09:15Добавить новость
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В минувшую пятницу в Свердловской области разбушевался ураганный ветер. Стихия оставила без света тысячи свердловчан.

Первые данные о выключенном электричестве были переданы диспетчерам около девяти утра. Стихийный ветер повалил деревья, оторвал ветки, что привело к обрыву ЛЭП, передает ФАН.

Известно, что жители Богдановича некоторое время пробыли без света. Авария была устранена спустя час. Сбои были и в других муниципалитетах - Нижнем Тагиле, Полевском, Алапаевске.

В Нижнем Тагиле, напомним, во время ветра был зафиксирован случай падения части кровли на детскую площадку. А в начале июля муниципалитет оказался в эпицентре урагана, были погибшие и пострадавшие.

 
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