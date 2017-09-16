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Новости Нижнего Тагила

Ветер усилится до 18 м/с в ближайшие дни в Нижнем Тагиле - МЧС

16 сентября 2017, 08:45Добавить новость
город,МЧС,Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,экология,ветер,ураган
В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра. По данным синоптиков, стихия усилится до 15-17 м/с. Официальное предупреждение сделали в МЧС региона.

Отметим, что днём 15 сентября уже были предпосылки к урагану. В ряде городов, в том числе и Нижнем Тагиле, имелись проблемы со светом. Также в городе унесло часть крыши на детскую площадку.

В МЧС порекомендовали не выходить из зданий. Если ветер застал на улице, следует укрываться в подъезде. По понятным причинам нельзя спасаться под деревьями и близ домов, напоминают в ведомстве. Самое опасное – быть рядом с ЛЭП.

 
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