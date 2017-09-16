Ветер усилится до 18 м/с в ближайшие дни в Нижнем Тагиле - МЧС

Отметим, что днём 15 сентября уже были предпосылки к урагану. В ряде городов, в том числе и Нижнем Тагиле, имелись проблемы со светом. Также в городе унесло часть крыши на детскую площадку.



В МЧС порекомендовали не выходить из зданий. Если ветер застал на улице, следует укрываться в подъезде. По понятным причинам нельзя спасаться под деревьями и близ домов, напоминают в ведомстве. Самое опасное – быть рядом с ЛЭП.