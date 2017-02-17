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Новости Нижнего Тагила

70 детских садов Нижнего Тагила приняли участие в конкурсе «Защитим лес от пожара» (ФОТО)

17 февраля 2017, 08:10Добавить новость
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70 детских садов Нижнего Тагила приняли участие в конкурсе «Защитим лес от пожара». Всего дошкольники предоставили 333 работы, посвященные противопожарной безопасности. Отметим, что конкурс был приурочен к 90-летию становления государственного пожарного надзора и 125-летию ВДПО.

Организаторами конкурса стали отдел надзорной деятельности, управление образования, отделение ВДПО и ГДДЮТ.

По решению жюри победителями стали работы «Лесной патруль» – мишка из шишек, выполненный ребятами из детского сада №107 и поделка «До и после пожара».

 

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Второе место взяли детский сад «Маячок» с работой «Спасите Бэмби» и детский сад №3 «Солнечный круг» - с работой «Костер вблизи деревьев разводить нельзя».

 

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Третьими стали работы «Красоту родной земли от пожаров защити» (детский сад №150 «Радость») и «Однажды в лесу» (детсад №101 «Гармония»).

 

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Более 20 работ также были поощрены за оригинальность.

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