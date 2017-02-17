Дорожные службы продолжают ломать деревья при уборке снега в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ранее дорожные службы повредили несколько деревьев на Тагилстрое . Ещё несколько деревьев были повреждены в Нижнем Тагиле во время очистки улиц города от снега. На этот раз пострадали зеленые насаждения на Вагонке.

Причинённый растительности на Вагонке ущерб 16 февраля заметил эколог-общественник Андрей Волегов. На улице Зари, у дома №36, днём проводилась очистка дорожного полотна от снега:

Там была дорожная техника, которая занималась уборкой снега. Сначала я увидел сломанные ветки от кустов, а потом, дальше, заваленное дерево рядом с кучей снега. С другой стороны дома тоже была куча веток и сломанная рябина. Вообще вдоль всего дома лежит много сломанных веток, -- рассказал эколог журналисту TagilCity.ru.

Уже сегодня общественник снова стал свидетелем подобной картины на улице Максарева. Там нет высоких деревьев, поэтому повреждены только ветки различных кустарников.

Андрей Волегов написал обращение в администрацию города, в котором сообщил о нанесении ущерба жителям города и муниципалитету. Ещё одно письмо эколог отправил в природоохранную прокуратуру.



