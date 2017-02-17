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Новости Нижнего Тагила

Дорожные службы продолжают ломать деревья при уборке снега в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17 февраля 2017, 18:20Добавить новость
Нижний Тагил
Ещё несколько деревьев были повреждены в Нижнем Тагиле во время очистки улиц города от снега. На этот раз пострадали зеленые насаждения на Вагонке. Ранее дорожные службы повредили несколько деревьев на Тагилстрое

Причинённый растительности на Вагонке ущерб 16 февраля заметил эколог-общественник Андрей Волегов. На улице Зари, у дома №36, днём проводилась очистка дорожного полотна от снега:

 

Там была дорожная техника, которая занималась уборкой снега. Сначала я увидел сломанные ветки от кустов, а потом, дальше, заваленное дерево рядом с кучей снега. С другой стороны дома тоже была куча веток и сломанная рябина. Вообще вдоль всего дома лежит много сломанных веток, -- рассказал эколог журналисту TagilCity.ru.

 

Уже сегодня общественник снова стал свидетелем подобной картины на улице Максарева. Там нет высоких деревьев, поэтому повреждены только ветки различных кустарников.

 

Андрей Волегов написал обращение в администрацию города, в котором сообщил о нанесении ущерба жителям города и муниципалитету. Ещё одно письмо эколог отправил в природоохранную прокуратуру.

Нижний Тагил

 

Нижний Тагил

 

Нижний ТагилНижний ТагилНижний ТагилНижний ТагилНижний Тагил

 

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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