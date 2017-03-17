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Новости Нижнего Тагила

Гидротехнические сооружения Нижнего Тагила готовы к весеннему паводку

17 марта 2017, 08:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле накануне обсудили подготовку к паводку. Совещание в мэрии города состоялось под руководством замглавы по городскому хозяйству и строительству Константина Захарова. 

В течение двух недель в округе проходил осмотр гидротехнических сооружений (ГТС). Все они, по заверению Водоканал-НТ, могут пропустить предполагаемый объем весенних вод.

Также на 32 сантиметра был снижен уровень Ленёвского водохранилища. Однако он по-прежнему держится выше нормы. Осталось убрать еще порядка 30 сантиметров, передает пресс-служба администрации города.

Стало известно, что особый риск подтопления есть у 29-ти домов в Висимо-Уткинске, 21-го – в Баронской и 20-ти в Евстюнихе. Начальник отдела гражданской защиты Андрей Жбанов сообщил, что с местными жителями были проведены разъяснительные работы по поводу возможной эвакуации.

Что касается городских улиц: Константин Захаров дал поручение очистить от снега и льда крыши домов, а также прочистить водопроводные и ливневые канализации. В садовых товариществах миссия по подготовке к паводку ложится на плечи садовода, отметил замглавы.

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