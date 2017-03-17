Рекордное количество молока дали коровы на Среднем Урале

В сравнении с январем 2016-го года производство молока составило 106,1%, пишет Накануне.ру.



Главными причинами такого успеха являются качественные энергонасыщенные и питательные корма. Кроме того, большую роль играют современные технологии в животноводстве.



Свердловская область вошла в десятку лидирующих производителей молока по стране, а в Уральском федеральном округе наш регион стабильно занимает первое место.