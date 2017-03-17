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Новости Нижнего Тагила

Рекордное количество молока дали коровы на Среднем Урале

17 марта 2017, 08:50Добавить новость
город,животные,продукты,Россия,Свердловская область,экология,надой,корова,молоко
На Среднем Урале животноводы надоили рекордное количество молока. В среднем за сутки одна корова давала порядка 19-ти литров, сообщают в департаменте информационной политики губернатора.

В сравнении с январем 2016-го года производство молока составило 106,1%, пишет Накануне.ру.

Главными причинами такого успеха являются качественные энергонасыщенные и питательные корма. Кроме того, большую роль играют современные технологии в животноводстве.

Свердловская область вошла в десятку лидирующих производителей молока по стране, а в Уральском федеральном округе наш регион стабильно занимает первое место.

© TagilCity.ru
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