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Новости Нижнего Тагила

Смертность от гриппа снизилась в России в 20 раз в текущем году

17 марта 2017, 13:05Добавить новость
Россия,здоровье,здравоохранение,болезнь,прививка,вакцинация,смертность,статистика
В 2017 году смертность от гриппа в России снизилась в 20 раз. Такое заявление сделала Вероника Скворцова – министр здравоохранения России. Как сообщает «Областная газета», положительный результат зафиксирован на фоне пика заболеваемости в 2016 году. Снижение смертности связано с увеличением количества привитых – в этом году значительно больше граждан решили обезопасить свое здоровье, сделав вакцинацию.
 
За государственный счет от сезонного гриппа было привито около 56 млн человек. Также снизилось число осложнений.

 
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