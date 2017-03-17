Смертность от гриппа снизилась в России в 20 раз в текущем году

В 2017 году смертность от гриппа в России снизилась в 20 раз. Такое заявление сделала Вероника Скворцова – министр здравоохранения России. Как сообщает «Областная газета», положительный результат зафиксирован на фоне пика заболеваемости в 2016 году. Снижение смертности связано с увеличением количества привитых – в этом году значительно больше граждан решили обезопасить свое здоровье, сделав вакцинацию.
За государственный счет от сезонного гриппа было привито около 56 млн человек. Также снизилось число осложнений.