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Новости Нижнего Тагила

Специалисты ожидают рост количества клещей в 2017 году: их активность начнется в Свердловской области уже в конце марта

17 марта 2017, 18:35Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,вакцинация,прививка,клещевой энцефалит,клещи,здоровье
Руководители лечебных учреждений призывают жителей Нижнего Тагила пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. В администрации города прошло совещание по профилактике клещевого энцефалита и клещевых инфекций. Представители медицинских учреждений города и представители Роспотребнадзора обсудили меры, которые необходимо предпринять для профилактики клещевого энцефалита. 

Участники совещания отметили, что в Нижнем Тагиле показатели числа пострадавших в 2016 году на 31% меньше, чем в 2015. Также, согласно статистике, количество зараженных тагильчан меньше, чем показатель в области. Тем не менее, жителям города необходимо и дальше активно прививаться, чтобы избежать заражения. 

Начало активности клещей ожидается в конце марта. Окончание опасного периода в прошлом году произошло в сентябре, когда был зафиксирован последний случай укуса клеща.

Всего в прошлом году пострадали 1 369 тагильчан. Из них большая часть – неработающие пенсионеры, занятые на приусадебном участке. Сохраняется опасность укуса и на территории города – в скверах, парках, у водоемов. 

Медики обращают внимание граждан на то, что их здоровье зависит от них самих, поэтому необходимо предпринять все меры для предупреждения заболеваемости данной инфекцией.
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