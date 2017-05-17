Кировградских детей могут не пустить в летние лагеря: в городе нет вакцины от клещевого энцефалита

В СМИ обратились жители Кировграда с заявлением о том, что в городе пропала вакцина от клещевого энцефалита. Ранее детей вакцинировали бесплатно. В этом году ситуация изменилась не в лучшую сторону. Родителям сообщили, что вакцину нужно приобрести самостоятельно.

Как пишет «Твой континент», родители были вынуждены отправиться в аптеки. Однако там создался настоящий ажиотаж – спрос превысил предложение. В ближайшем времени многие дети едут в лагеря, и наличие прививки обязательно.





По состоянию на сегодняшний день, только в школе №1 в прививке нуждаются 300 учащихся. Назвать точное число не привитых детей по всему городу крайне сложно.





В аптеках города сказали, что рады бы закупить необходимое количество вакцины, но ее нет у поставщиков.