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Новости Нижнего Тагила

Кировградских детей могут не пустить в летние лагеря: в городе нет вакцины от клещевого энцефалита

17 мая 2017, 10:50Добавить новость
дети,Свердловская область,школьники,Кировград,аптеки,вакцина,клещевой энцефалит,дефицит,прививка

В СМИ обратились жители Кировграда с заявлением о том, что в городе пропала вакцина от клещевого энцефалита. Ранее детей вакцинировали бесплатно. В этом году ситуация изменилась не в лучшую сторону. Родителям сообщили, что вакцину нужно приобрести самостоятельно.

Как пишет «Твой континент», родители были вынуждены отправиться в аптеки. Однако там создался настоящий ажиотаж – спрос превысил предложение. В ближайшем времени многие дети едут в лагеря, и наличие прививки обязательно.

По состоянию на сегодняшний день, только в школе №1 в прививке нуждаются 300 учащихся. Назвать точное число не привитых детей по всему городу крайне сложно.

В аптеках города сказали, что рады бы закупить необходимое количество вакцины, но ее нет у поставщиков. 

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Комментарии (1)
димдимыч 17.05.2017 11:09:42 #
в  тагиле  вакцину тож  сложно найти
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