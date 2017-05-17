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Новости Нижнего Тагила

Лаборатория мониторинга окружающей среды будет создана в Нижнем Тагиле

17 мая 2017, 14:10Добавить новость
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В Нижнем Тагиле появится экологическая лаборатория: с такой инициативой выступил на совещании в администрации глава города Сергей Носов

В городской администрации Нижнего Тагила состоялось совещание, касающееся вопросов экологии в городе. Участники мероприятия обсуждали создание экологической лаборатории и вопросы очистки малых рек, расположенных на территории города.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов предложил создать «дорожную карту» мониторинга состояния окружающей среды и введение в действие современной экологической лаборатории. Он подчеркнул, что для этого городу необходимо использовать самые передовые методики и современное оборудование.

Также глава отметил, что нужно создать программу по анализу и очистке малых рек от загрязнения, чтобы снизить на них экологическую нагрузку.

Сергей Носов также обратил внимание на то, что необходимо к решению экологических проблем подключать общественность и молодежные объединения города. 

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