Похолодание до -3°С ожидается в Нижнем Тагиле 18 мая

Синоптики Свердловской области предупреждают: ночью и утром 18 мая ожидаются заморозки.

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает: температура воздуха и на поверхности почвы ночью и утром 18 мая понизится до -3°С.





Неблагоприятное метеорологическое явление создаст дополнительные затруднения для автомобилистов, так как вызовут гололед на дорогах в утреннее и вечернее время. Также заморозки затруднят проведение наружных работ помещений.





Снижение температуры воздуха может повлиять и на здоровье – вызвать простудные заболевания людей и животных, об этом предупреждает ЕДДС Нижнего Тагила.