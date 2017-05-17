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Новости Нижнего Тагила

Похолодание до -3°С ожидается в Нижнем Тагиле 18 мая

17 мая 2017, 19:00Добавить новость
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Синоптики Свердловской области предупреждают: ночью и утром 18 мая ожидаются заморозки

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает: температура воздуха и на поверхности почвы ночью и утром 18 мая понизится до -3°С.

Неблагоприятное метеорологическое явление создаст дополнительные затруднения для автомобилистов, так как вызовут гололед на дорогах в утреннее и вечернее время.  Также заморозки затруднят проведение наружных работ помещений.

Снижение температуры воздуха может повлиять и на здоровье – вызвать простудные заболевания людей и животных, об этом предупреждает ЕДДС Нижнего Тагила. 

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