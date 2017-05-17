В столовой УрФУ обнаружены тараканы: ранее она закрывалась после массового отравления посетителей (ФОТО)

Ранее деятельность столовой УрФУ была приостановлена на месяц: произошло заражение кишечной инфекцией 13 посетителей. Сейчас студенты учебного заведения сообщают в соцсетях о том, что в столовой появились тараканы.

Комментируя данную информацию, в Роспотребнадзоре заявляют, что готовы принять жалобу от студентов и провести проверку, сообщает РИА URA.RU.





В апреле надзорное ведомство уже проводило проверку по факту отравления 13 человек. Тогда было обнаружено, что сотрудники столовой не выполняют санитарные требования: плохо промывалась посуда, продукты, которые продавались посетителям, хранились вне холодильника.





Фото: URA.RU