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Новости Нижнего Тагила

В столовой УрФУ обнаружены тараканы: ранее она закрывалась после массового отравления посетителей (ФОТО)

17 мая 2017, 14:45Добавить новость
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Ранее деятельность столовой УрФУ была приостановлена на месяц: произошло заражение кишечной инфекцией 13 посетителей. Сейчас студенты учебного заведения сообщают в соцсетях о том, что в столовой появились тараканы. 

Комментируя данную информацию, в Роспотребнадзоре заявляют, что готовы принять жалобу от студентов и провести проверку, сообщает РИА URA.RU.

В апреле надзорное ведомство уже проводило проверку по факту отравления 13 человек. Тогда было обнаружено, что сотрудники столовой не выполняют санитарные требования: плохо промывалась посуда, продукты, которые продавались посетителям, хранились вне холодильника.

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Фото: URA.RU

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