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Новости Нижнего Тагила

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 20 июля

17 июля 2017, 19:10Добавить новость
город,Екатеринбург,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,НМУ
Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле и городском округе. С 20 часов 17 июля до 20 часов 20 июля на территории Нижнего Тагила и городского округа ожидаются метеорологические условия, которые будут препятствовать нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфере. На указанный период объявлены НМУ первой степени опасности.
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