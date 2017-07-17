Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 20 июля

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле и городском округе. С 20 часов 17 июля до 20 часов 20 июля на территории Нижнего Тагила и городского округа ожидаются метеорологические условия, которые будут препятствовать нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфере. На указанный период объявлены НМУ первой степени опасности.
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 20 июля17 июля 2017, 19:10Добавить новость
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Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
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