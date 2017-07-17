| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Парк с утками около ДК НТМК преобразился усилиями жителей Нижнего Тагила и ежедневно прибирающегося там школьника (ФОТО)

17 июля 2017, 17:55Добавить новость
город,дети,Евраз,Нижний Тагил,НТМК,отдых,помощь,школьники,экология,субботник,ДК НТМК,парк,чистота,уборка,мусор

В свой выходной неравнодушные тагильчане сами прибрали парк ДК НТМК на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.

Территория парка вокруг пруда с утками находилась в крайне неухоженном состоянии. Большой утиный выводок плавал среди пустых пивных бутылок, сгнившей одежды и полиэтиленовых пакетов.

 

Мусор вытаскивали на берег граблями, палками и сачками. Всё, что не получилось достать с берега, вытаскивали с помощью рыболовного костюма. Отходов отдыха тагильчан набрался целый прицеп. С инструментом и уборкой территории пруда помог общественник Никита Чапурин, -- рассказал один из участников.

 

город,дети,Евраз,Нижний Тагил,НТМК,отдых,помощь,школьники,экология,субботник,ДК НТМК,парк,чистота,уборка,мусор

 

Собрали примерно 400 килограмм мусора и выскребли несколько стогов травы вдоль водоёма, -- прокомментировал объёмы Никита Чапурин.

 

Помочь в приборке излюбленного места отдыха пришло 8 человек и 2 семьи.

 

Во время субботника познакомились с 14-летним Ильёй К., который практически каждый день сам приходит сюда убираться. Один. Он учится в 49 школе на Тагилстрое, -- рассказала участница уборки парка.

 

Результат совместных трудов того стоил.

 

город,дети,Евраз,Нижний Тагил,НТМК,отдых,помощь,школьники,экология,субботник,ДК НТМК,парк,чистота,уборка,мусоргород,дети,Евраз,Нижний Тагил,НТМК,отдых,помощь,школьники,экология,субботник,ДК НТМК,парк,чистота,уборка,мусоргород,дети,Евраз,Нижний Тагил,НТМК,отдых,помощь,школьники,экология,субботник,ДК НТМК,парк,чистота,уборка,мусор

 

Спасибо большое тем, кто откликнулся и не пожалел своего времени и сил, чтобы сделать наш город чуточку лучше и чище! Убедительная просьба, пожалуйста, доносите Ваш мусор до урны, даже если она далеко! Это не сложно, -- обратилась к жителям Нижнего Тагила организатор субботника.

 

город,дети,Евраз,Нижний Тагил,НТМК,отдых,помощь,школьники,экология,субботник,ДК НТМК,парк,чистота,уборка,мусоргород,дети,Евраз,Нижний Тагил,НТМК,отдых,помощь,школьники,экология,субботник,ДК НТМК,парк,чистота,уборка,мусоргород,дети,Евраз,Нижний Тагил,НТМК,отдых,помощь,школьники,экология,субботник,ДК НТМК,парк,чистота,уборка,мусор

 

 

 
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Субботник в парке Металлургов на Тагилстрое состоится 15 июля в Нижнем Тагиле (ФОТО)
10 июля, 13:10
1 2
Добровольцы убрались и устроили праздник на Муринских прудах в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 июня, 16:45
8 0
2
Сотрудники УВЗ вышли на улицы Нижнего Тагила на весенние субботники (ФОТО)
27 апреля, 14:10
2 0
2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1167
Подписаться на новости