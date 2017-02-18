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Новости Нижнего Тагила

Роспотребнадзор просит жителей Нижнего Тагила сообщать о продаже спиртосодержащей непищевой продукции

18 февраля 2017, 09:15Добавить новость
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Роспотребнадзор Свердловской области, согласно недавнему постановлению о запрете на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, проводит многочисленные рейды на территории региона.

За 10 дней контрольных мероприятий было обнаружено 4200 товарных единиц, или 424,2 литра спиртосодержащей непищевой жидкости. Продукция были изъята, передает пресс-служба ведомства. Отметим, что среди субъектов, которые торговали запретным товаром, нет представителей Нижнего Тагила.

Специалисты Роспотребнадзора просят граждан сообщать о незаконной продукции в своих городах. Для этого можно звонить по телефонам «горячей линии» ведомства или заполнять специальную форму на сайте Роспотребнадзора.

© TagilCity.ru
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