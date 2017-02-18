Роспотребнадзор просит жителей Нижнего Тагила сообщать о продаже спиртосодержащей непищевой продукции

За 10 дней контрольных мероприятий было обнаружено 4200 товарных единиц, или 424,2 литра спиртосодержащей непищевой жидкости. Продукция были изъята, передает пресс-служба ведомства. Отметим, что среди субъектов, которые торговали запретным товаром, нет представителей Нижнего Тагила.



Специалисты Роспотребнадзора просят граждан сообщать о незаконной продукции в своих городах. Для этого можно звонить по телефонам «горячей линии» ведомства или заполнять специальную форму на сайте Роспотребнадзора.