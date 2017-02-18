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Новости Нижнего Тагила

Тепло из Атлантики придет в Нижний Тагил на следующей неделе

18 февраля 2017, 13:55Добавить новость
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По данным синоптиков, тепло, которое придет в Нижний Тагил, будет кратковременным, об этом информирует «Областная газета»

Тепло из районов Атлантики придет в Нижний Тагил на следующей неделе, но оно будет не долгим. К тому же, дневная оттепель будет чередоваться с умеренными морозными днями. Снова начнутся снегопады, хотя и сейчас высота снежного покрова превышает норму на 15 см.

Первое потепление наступит уже завтра: температура поднимется до -2-7° С. Постоянное тепло установится в марте. Тогда зима уже полностью уступит место весне. 

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