Тепло из Атлантики придет в Нижний Тагил на следующей неделе

По данным синоптиков, тепло, которое придет в Нижний Тагил, будет кратковременным, об этом информирует «Областная газета».

Тепло из районов Атлантики придет в Нижний Тагил на следующей неделе, но оно будет не долгим. К тому же, дневная оттепель будет чередоваться с умеренными морозными днями. Снова начнутся снегопады, хотя и сейчас высота снежного покрова превышает норму на 15 см.





Первое потепление наступит уже завтра: температура поднимется до -2-7° С. Постоянное тепло установится в марте. Тогда зима уже полностью уступит место весне.