Медработник Кушвинской больницы понесет уголовную ответственность за оформление липовых больничных

В Кушве СК Свердловской области начал проверку в местной поликлинике. Как сообщает Uralweb, сотрудница медучреждения выписывала липовые больничные листы.

Как установлено следствием, женщина, находясь на рабочем месте и имея полномочия на оформление больничных, выписывала листы временной нетрудоспособности по просьбе знакомых. На данный момент подтверждено два таких факта.





Своими действиями медработник нанесла урон бюджету области. Возбуждены уголовные дела по статье «подлог» и «злоупотребление служебными полномочиями».