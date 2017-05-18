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Количество врачей в Свердловской области сократилось на 172 человека

18 мая 2017, 08:15Добавить новость
Свердловская область,здоровье,врачи,медицинская помощь,итоги,сокращение,финансирование
В Свердловской области подвели промежуточные итоги исполнения программы медицинской помощи гражданам на бесплатной основе.

Главным показателем стали данные по обеспеченности врачами 10-ти тысяч человек в области. Так, наш регион занял 56-ое место. Отмечается, что в прошлом году Свердловская область была ближе к лидерам на 8 пунктов.

Количество врачей сократилось на 172 человека. В стационарах - на 2%, а в амбулаторном звене - на 2,7%.

Интересно, что средняя продолжительность жизни в нашем регионе - 70 лет. Этот показатель меньше общероссийского на 5 лет.

Среди положительных данных - вопросы финансирования. Так, на территориальную программу было выделено на 400 миллионов рублей больше, передает ИА REGNUM.

© TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Hиколай Гусeв 18.05.2017 10:33:21 #
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