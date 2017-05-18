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Новости Нижнего Тагила

Куда сдавать ненужные люминесцентные лампы и батарейки в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

18 мая 2017, 13:55Добавить новость
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Почти четыре десятка бесплатных точек по приёму экологически опасных люминесцентных ламп и щелочных батареек существуют в Нижнем Тагиле в различных районах города. Где их найти и какие лампы можно сдавать, выяснял журналист портала TagilCity.ru.

В последние годы в Нижнем Тагиле и по всей стране большое распространение получили энергосберегающие лампы. Помимо несомненных плюсов, таких как долговечность (если говорить о качественных лампах) и энергоэффективность, они таят потенциальную опасность. Внутри лампы помимо ртутьсодержащего люминесцентного порошка могут быть пары ртути. Общеизвестно, что ртуть опасна. Она вызывает поражение нервной и пищеварительной систем человека, вредит лёгким. Всего одна лампа может загрязнить до опасного уровня 30 тысяч литров воды.

 

Далеко не все жители Нижнего Тагила знают, что с 2012 года в городе существует сеть точек, где можно бесплатно оставить ненужные люминесцентные лампы. Откуда их забирают на переработку работники «Службы экологической безопасности». Специальные контейнеры стоят, как правило, в зданиях управляющих компаний. Полный список адресов точек приёма люминесцентных ламп указан ниже.
Некоторые жители Нижнего Тагила отмечают определённые проблемы в работе точек приёма. Так, один из тагильчан написал на сайте администрации, что в контейнеры не помещаются длинные лампы:

 

В городе некуда сдать длинные отработанные ртутные лампы. Да и для маленьких не по всем адресам, указанным на сайте, есть контейнеры. В год экологии надо поставить в городе контейнеры для всех видов ртутных ламп. На снимке видно, что часть ламп в одной из УК уже разбита, -- указал он в обращении.

 

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Фото с сайта ntagil.org

 

Специалисты администрации ответили, что осмотр контейнеров и их наличие были проведены работниками «СЭБ» в конце 2016 года, а «неформатные» лампы можно сдать непосредственно в МБУ «СЭБ» по адресу ул. Ломоносова, 7.

 

Журналист портала TagilCity.ru побывал на одной из точек приёма ламп и убедился в её работоспособности. Помимо ламп там можно оставлять ненужные пальчиковые батарейки, которые, если их просто выбросить, разрушаются и загрязняют почву опасными веществами. Что касается ламп, то непосредственно в контейнер жители дома кладут небольшие энергосберегающие лампы, а цилиндрические люминесцентные оставляют на самом контейнере. Это связано с тем, что на первый взгляд для таких ламп нет специального отверстия.

 

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В управляющей компании «Смирана» пояснили, что относительно небольшие цилиндрические лампы должны помещаться в контейнер:

 

Там два отверстия: одно для ртутных ламп, а другое для люминесцентных. Если лампы не помещаются, их можно сдать на Ломоносова, 7. Но у нас таких прецедентов не было, жалоб не поступало. Лампы и батарейки можно оставить бесплатно. Все, кто рядом живёт, знают, что у нас стоит этот контейнер, и пользуются им, но принести лампы может кто угодно. Мы считаем — стоит контейнер, пусть пользуются, -- рассказала генеральный директор Ирина Смирнова.

 

Руководитель также отметила, что установка этого контейнера действительно помогла сделать окружающие дворы безопасней:

 

Раньше дворники такие лампы находили в урнах, с балконов люди выкидывали. С установкой контейнера это прекратилось. Уже дольше двух лет такое не отмечается, -- сказала Ирина Смирнова.

 

Редакция TagilCity.ru призывает жителей Нижнего Тагила не выбрасывать ртутные лампы и батарейки в обычные мусорные контейнеры или на улицу, а сдавать их в ближайшие специализированные точи. Берегите свое здоровье и здоровье своих детей.

 
Адреса точек по приему люминесцентных ламп и батареек:

 

1

 Ул. Новострой, 2

УК «Новострой»

2

 Пр. Мира, 71

УК «Красный Камень»

3

 Ул. Заводская, 3

УК «Квартал»

4

 Уральский пр., 70 А

УК «КомфортНТ»

5

 Ул. Черных, 20 Б

УК «Строительные технологии»

6

 Черноисточинское шоссе, 16

УК «Строительные технологии»

7

 Ул. Пархоменко, 24

УК «Строительные технологии»

8

 Пр. Вагоностроителей, 8

«Комплексная помощь домам»

9

 Ул. Красноармейская, 39/41

УК «Универсал»

10

 Пр. Строителей, 27/15

УК «Коммунальщик»

11

 Ул. Ломоносова, 7

МБУ «СЭБ»

12

 Ул. Техническая, 7

ООО «Управляющая компания ТС»

13

 Ул. Дружинина, 69

ООО «УралЭкспо НТ»

14

 Ул. Горняка, 1

ООО «КС «Мой дом»

15

 Ул. Строителей, 1

ООО «Сантех-М»

16

 Ул. Газетная, 48/16

ООО «Теплотехник-НТ»

17

 Ул. Пархоменко, 135

ООО «УК «Универсан»

18

 Ул. Курортная, 20

ООО «Сантех-М2»

19

 Ул. Газетная, 87

ООО «Управление»

20

 Ул. Черных, 19

ООО «Управление»

21

 Ул. Тимирязева, 40

ООО «УК «ЖКУ»

22

 Ул. Володарского, 7 А

ООО «Райкомхоз НТ»

23

 Ул. Энтузиастов, 35

ООО «УК «ЖКУ»

24

 Ул. Энтузиастов, 35

ООО «УК «Райкомхоз НТ»

25

 Ленинградский пр., 7

ООО «УК Жилсервис»

26

 Ул. Фрунзе, 15

Магазин «Линия Света»

27

 Ул. Ленина, 7

Магазин «Линия Света»

28

 Ул. Островского, 9 А

ООО «Смирана»

29

 Ул. Тагилстроевская, 6

ООО «УК СтройСервис»

30 

 Ул. Калинина, 97

ООО «РемстройСервис»

31

 Ул. Верхняя Черепанова, 56

ООО «УК ЖЭУ №1»

32

 Ул. Ермака, 61

ООО «ЖЭУ №6»

33

 Ул. Дружинина, 47

ООО «УК «Домоуправление»

34

 Ул. Индивидуальная, 7

ООО «УК «Уют-ТС»

35

 Ул. Юности, 14

ООО «Уралгазспецстрой»

36

 Ул. Кузнецкого, 13

НТ МУП "Городская управляющая компания"
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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