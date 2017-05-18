Куда сдавать ненужные люминесцентные лампы и батарейки в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

В последние годы в Нижнем Тагиле и по всей стране большое распространение получили энергосберегающие лампы. Помимо несомненных плюсов, таких как долговечность (если говорить о качественных лампах) и энергоэффективность, они таят потенциальную опасность. Внутри лампы помимо ртутьсодержащего люминесцентного порошка могут быть пары ртути. Общеизвестно, что ртуть опасна. Она вызывает поражение нервной и пищеварительной систем человека, вредит лёгким. Всего одна лампа может загрязнить до опасного уровня 30 тысяч литров воды.
Далеко не все жители Нижнего Тагила знают, что с 2012 года в городе существует сеть точек, где можно бесплатно оставить ненужные люминесцентные лампы. Откуда их забирают на переработку работники «Службы экологической безопасности». Специальные контейнеры стоят, как правило, в зданиях управляющих компаний. Полный список адресов точек приёма люминесцентных ламп указан ниже.
Некоторые жители Нижнего Тагила отмечают определённые проблемы в работе точек приёма. Так, один из тагильчан написал на сайте администрации, что в контейнеры не помещаются длинные лампы:
В городе некуда сдать длинные отработанные ртутные лампы. Да и для маленьких не по всем адресам, указанным на сайте, есть контейнеры. В год экологии надо поставить в городе контейнеры для всех видов ртутных ламп. На снимке видно, что часть ламп в одной из УК уже разбита, -- указал он в обращении.
Специалисты администрации ответили, что осмотр контейнеров и их наличие были проведены работниками «СЭБ» в конце 2016 года, а «неформатные» лампы можно сдать непосредственно в МБУ «СЭБ» по адресу ул. Ломоносова, 7.
Журналист портала TagilCity.ru побывал на одной из точек приёма ламп и убедился в её работоспособности. Помимо ламп там можно оставлять ненужные пальчиковые батарейки, которые, если их просто выбросить, разрушаются и загрязняют почву опасными веществами. Что касается ламп, то непосредственно в контейнер жители дома кладут небольшие энергосберегающие лампы, а цилиндрические люминесцентные оставляют на самом контейнере. Это связано с тем, что на первый взгляд для таких ламп нет специального отверстия.
В управляющей компании «Смирана» пояснили, что относительно небольшие цилиндрические лампы должны помещаться в контейнер:
Там два отверстия: одно для ртутных ламп, а другое для люминесцентных. Если лампы не помещаются, их можно сдать на Ломоносова, 7. Но у нас таких прецедентов не было, жалоб не поступало. Лампы и батарейки можно оставить бесплатно. Все, кто рядом живёт, знают, что у нас стоит этот контейнер, и пользуются им, но принести лампы может кто угодно. Мы считаем — стоит контейнер, пусть пользуются, -- рассказала генеральный директор Ирина Смирнова.
Руководитель также отметила, что установка этого контейнера действительно помогла сделать окружающие дворы безопасней:
Раньше дворники такие лампы находили в урнах, с балконов люди выкидывали. С установкой контейнера это прекратилось. Уже дольше двух лет такое не отмечается, -- сказала Ирина Смирнова.
Редакция TagilCity.ru призывает жителей Нижнего Тагила не выбрасывать ртутные лампы и батарейки в обычные мусорные контейнеры или на улицу, а сдавать их в ближайшие специализированные точи. Берегите свое здоровье и здоровье своих детей.
Адреса точек по приему люминесцентных ламп и батареек:
|
1
|
Ул. Новострой, 2
|
УК «Новострой»
|
2
|
Пр. Мира, 71
|
УК «Красный Камень»
|
3
|
Ул. Заводская, 3
|
УК «Квартал»
|
4
|
Уральский пр., 70 А
|
УК «КомфортНТ»
|
5
|
Ул. Черных, 20 Б
|
УК «Строительные технологии»
|
6
|
Черноисточинское шоссе, 16
|
УК «Строительные технологии»
|
7
|
Ул. Пархоменко, 24
|
УК «Строительные технологии»
|
8
|
Пр. Вагоностроителей, 8
|
«Комплексная помощь домам»
|
9
|
Ул. Красноармейская, 39/41
|
УК «Универсал»
|
10
|
Пр. Строителей, 27/15
|
УК «Коммунальщик»
|
11
|
Ул. Ломоносова, 7
|
МБУ «СЭБ»
|
12
|
Ул. Техническая, 7
|
ООО «Управляющая компания ТС»
|
13
|
Ул. Дружинина, 69
|
ООО «УралЭкспо НТ»
|
14
|
Ул. Горняка, 1
|
ООО «КС «Мой дом»
|
15
|
Ул. Строителей, 1
|
ООО «Сантех-М»
|
16
|
Ул. Газетная, 48/16
|
ООО «Теплотехник-НТ»
|
17
|
Ул. Пархоменко, 135
|
ООО «УК «Универсан»
|
18
|
Ул. Курортная, 20
|
ООО «Сантех-М2»
|
19
|
Ул. Газетная, 87
|
ООО «Управление»
|
20
|
Ул. Черных, 19
|
ООО «Управление»
|
21
|
Ул. Тимирязева, 40
|
ООО «УК «ЖКУ»
|
22
|
Ул. Володарского, 7 А
|
ООО «Райкомхоз НТ»
|
23
|
Ул. Энтузиастов, 35
|
ООО «УК «ЖКУ»
|
24
|
Ул. Энтузиастов, 35
|
ООО «УК «Райкомхоз НТ»
|
25
|
Ленинградский пр., 7
|
ООО «УК Жилсервис»
|
26
|
Ул. Фрунзе, 15
|
Магазин «Линия Света»
|
27
|
Ул. Ленина, 7
|
Магазин «Линия Света»
|
28
|
Ул. Островского, 9 А
|
ООО «Смирана»
|
29
|
Ул. Тагилстроевская, 6
|
ООО «УК СтройСервис»
|
30
|
Ул. Калинина, 97
|
ООО «РемстройСервис»
|
31
|
Ул. Верхняя Черепанова, 56
|
ООО «УК ЖЭУ №1»
|
32
|
Ул. Ермака, 61
|
ООО «ЖЭУ №6»
|
33
|
Ул. Дружинина, 47
|
ООО «УК «Домоуправление»
|
34
|
Ул. Индивидуальная, 7
|
ООО «УК «Уют-ТС»
|
35
|
Ул. Юности, 14
|
ООО «Уралгазспецстрой»
|
36
|
Ул. Кузнецкого, 13
|
НТ МУП "Городская управляющая компания"