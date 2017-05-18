Куда сдавать ненужные люминесцентные лампы и батарейки в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

В последние годы в Нижнем Тагиле и по всей стране большое распространение получили энергосберегающие лампы. Помимо несомненных плюсов, таких как долговечность (если говорить о качественных лампах) и энергоэффективность, они таят потенциальную опасность. Внутри лампы помимо ртутьсодержащего люминесцентного порошка могут быть пары ртути. Общеизвестно, что ртуть опасна. Она вызывает поражение нервной и пищеварительной систем человека, вредит лёгким. Всего одна лампа может загрязнить до опасного уровня 30 тысяч литров воды.

Далеко не все жители Нижнего Тагила знают, что с 2012 года в городе существует сеть точек, где можно бесплатно оставить ненужные люминесцентные лампы. Откуда их забирают на переработку работники «Службы экологической безопасности». Специальные контейнеры стоят, как правило, в зданиях управляющих компаний. Полный список адресов точек приёма люминесцентных ламп указан ниже.

Некоторые жители Нижнего Тагила отмечают определённые проблемы в работе точек приёма. Так, один из тагильчан написал на сайте администрации, что в контейнеры не помещаются длинные лампы:

В городе некуда сдать длинные отработанные ртутные лампы. Да и для маленьких не по всем адресам, указанным на сайте, есть контейнеры. В год экологии надо поставить в городе контейнеры для всех видов ртутных ламп. На снимке видно, что часть ламп в одной из УК уже разбита, -- указал он в обращении.

Специалисты администрации ответили, что осмотр контейнеров и их наличие были проведены работниками «СЭБ» в конце 2016 года, а «неформатные» лампы можно сдать непосредственно в МБУ «СЭБ» по адресу ул. Ломоносова, 7.

Журналист портала TagilCity.ru побывал на одной из точек приёма ламп и убедился в её работоспособности. Помимо ламп там можно оставлять ненужные пальчиковые батарейки, которые, если их просто выбросить, разрушаются и загрязняют почву опасными веществами. Что касается ламп, то непосредственно в контейнер жители дома кладут небольшие энергосберегающие лампы, а цилиндрические люминесцентные оставляют на самом контейнере. Это связано с тем, что на первый взгляд для таких ламп нет специального отверстия.

В управляющей компании «Смирана» пояснили, что относительно небольшие цилиндрические лампы должны помещаться в контейнер:

Там два отверстия: одно для ртутных ламп, а другое для люминесцентных. Если лампы не помещаются, их можно сдать на Ломоносова, 7. Но у нас таких прецедентов не было, жалоб не поступало. Лампы и батарейки можно оставить бесплатно. Все, кто рядом живёт, знают, что у нас стоит этот контейнер, и пользуются им, но принести лампы может кто угодно. Мы считаем — стоит контейнер, пусть пользуются, -- рассказала генеральный директор Ирина Смирнова.

Руководитель также отметила, что установка этого контейнера действительно помогла сделать окружающие дворы безопасней:

Раньше дворники такие лампы находили в урнах, с балконов люди выкидывали. С установкой контейнера это прекратилось. Уже дольше двух лет такое не отмечается, -- сказала Ирина Смирнова.

Редакция TagilCity.ru призывает жителей Нижнего Тагила не выбрасывать ртутные лампы и батарейки в обычные мусорные контейнеры или на улицу, а сдавать их в ближайшие специализированные точи. Берегите свое здоровье и здоровье своих детей.



Адреса точек по приему люминесцентных ламп и батареек: