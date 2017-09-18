24 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ зафиксированы в Свердловской области

За шесть дней с 11 по 17 сентября количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ увеличилось на 53% по сравнению с периодом с 4 по 10 сентября. Указанный прирост, при этом, находится ниже уровня эпидемии.



По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на данный момент приостановлена работа в 36 дошкольных детских учреждениях, 4 школах и полностью приостановлен образовательный процесс в 1 детском саду.



Продолжается активная вакцинация населения. На областной склад поступили вакцины для детей и взрослых. На данный момент доступно 50% препаратов, полное поступление ожидается до 15 октября 2017 года.