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Новости Нижнего Тагила

24 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ зафиксированы в Свердловской области

18 сентября 2017, 22:35Добавить новость
дети,Екатеринбург,здоровье,медицина,Свердловская область,школьники,грипп,ОРВИ,прививка,вакцинация
За период с 11 по 17 сентября количество заболевших гриппов и ОРВИ увеличилось на 53% в сравнении с прошлой неделей. Интенсивный темп прироста заболеваний зафиксирован среди учащихся школ.

За шесть дней с 11 по 17 сентября количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ увеличилось на 53% по сравнению с периодом с 4 по 10 сентября. Указанный прирост, при этом, находится ниже уровня эпидемии.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на данный момент приостановлена работа в 36 дошкольных детских учреждениях, 4 школах и полностью приостановлен образовательный процесс в 1 детском саду.


Продолжается активная вакцинация населения. На областной склад поступили вакцины для детей и взрослых. На данный момент доступно 50% препаратов, полное поступление ожидается до 15 октября 2017 года.

 

 

 
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