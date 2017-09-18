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Новости Нижнего Тагила

Пассажиры не смогли сойти с рейса в Екатеринбурге из-за подозрения на вирус

18 сентября 2017, 08:30Добавить новость
город,Екатеринбург,здоровье,проверка,Россия,Свердловская область,Кольцово,инфекция,вирус
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге накануне на одном из рейсов пассажиров удерживали в самолёте из-за подозрения на заражение неизвестным вирусом.

Рейс прибыл из черногорской Подгорицы днём в минувшее воскресенье. Одному из пассажиров понадобилась помощь медиков, передаёт E1.ru.

Внимание экипажа привлекло то, что мужчина несколько раз чихнул при посадке, а у его соседок по креслам глаза были багрового цвета. Шепотом стюардесса начала выяснять о диагнозе людей, а остальным принесли маски. Командир корабля исключил возможность выхода пассажиров из салона самолёта до проведения проверки.

Выяснилось, что это был вовсе не карантин, о котором писали СМИ. Позже пассажирам с подозрительными симптомами диагностировали пищевое отравление.

 
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