Пассажиры не смогли сойти с рейса в Екатеринбурге из-за подозрения на вирус

Рейс прибыл из черногорской Подгорицы днём в минувшее воскресенье. Одному из пассажиров понадобилась помощь медиков, передаёт E1.ru.





Внимание экипажа привлекло то, что мужчина несколько раз чихнул при посадке, а у его соседок по креслам глаза были багрового цвета. Шепотом стюардесса начала выяснять о диагнозе людей, а остальным принесли маски. Командир корабля исключил возможность выхода пассажиров из салона самолёта до проведения проверки.



Выяснилось, что это был вовсе не карантин, о котором писали СМИ. Позже пассажирам с подозрительными симптомами диагностировали пищевое отравление.